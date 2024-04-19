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Beşiktaş - Ankaragücü maçında yabancı VAR atandı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakaya yabancı VAR atandı. Müsabakanın VAR'ı olarak Dennis Johan Higler görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 13:54
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Beşiktaş - Ankaragücü maçında yabancı VAR atandı!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev alacak VAR hakemlerini açıkladı.

TFF'den yer alan bilgilere göre Beşiktaş-Ankaragücü maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler görev yapacak.

Higler'in yardımcılıklarını Emre Kargın, Serkan Ok ve Alper Ulusoy üstlenecek.

20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek ve yardımcı hakem olarak Esat Sancaktar'la birlikte Yusuf Bozdoğan yer alacak.

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