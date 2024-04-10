Beşiktaş haberleri: Rosier’e onay yok
Son dakika spor haberleri. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktıktan sonra Nice'e gönderdiği Valentin Rosier'in geri dönüşüne izin çıkmadı. Fransız ekibinde de istediği süreyi bulamayan yıldız ismin geleceği merak konusu oldu. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 15:43
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Rosier'in Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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