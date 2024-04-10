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Beşiktaş haberleri: Rosier’e onay yok

Son dakika spor haberleri. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktıktan sonra Nice'e gönderdiği Valentin Rosier'in geri dönüşüne izin çıkmadı. Fransız ekibinde de istediği süreyi bulamayan yıldız ismin geleceği merak konusu oldu. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 15:43
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Beşiktaş haberleri: Rosier’e onay yok

Ara transferde 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden 27 yaşındaki oyuncu, 3 maçta şans buldu, 5 maçta kadroya bile alınmadı.

Beşiktaş haberleri: Rosier’e onay yok

Disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilen Rosier'in dönüşüne yönetim de Santos da onay vermedi.

Beşiktaş haberleri: Rosier’e onay yok

Fransız futbolcu bu sezon Nice formasıyla 3 maçta sahaya çıktı ve toplamnda 50 dakika süre buldu.

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