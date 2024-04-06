BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Omar Colley, İtalyan basınında manşet oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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31 yaşındaki Gambiyalı savunmacının Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...
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