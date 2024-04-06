BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!

Kartal'ın, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah- beyazlı takımın golünü atan Omar Colley, bu sezon 7. kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

Takvim'de yer alan habere göre bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Gambiyalı oyuncu için İtalyan basınında da haberler çıktı.