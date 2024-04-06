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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü kaydeden Omar Colley, İtalyan basınında manşet oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 11:23
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!

Kartal'ın, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta siyah- beyazlı takımın golünü atan Omar Colley, bu sezon 7. kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!

Takvim'de yer alan habere göre bir stoper olarak önemli bir gol rakamına ulaşan Gambiyalı oyuncu için İtalyan basınında da haberler çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Omar Colley İtalya'da manşet oldu!

Beşiktaş'a Serie A takımlarından Sampdoria'dan gelen Colley için, "Takımı iyi durumda değil ama Colley gollerine devam ediyor. Ligde 6, toplamda 7. golüne ulaşmayı başardı" yorumları dikkatlerden kaçmadı.

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