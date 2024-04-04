RAMS Başakşehir - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlardan RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Bakhtiyor, Colley, Necip, Svensson, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Ghezzal, Aboubakar.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ FUTBOLCU SAKAT 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemdei. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti. Beşiktaş'ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapılacak müsabakada oynayamayacak.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemedi. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.