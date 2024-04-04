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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:04 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:08
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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

"DAHA AKTİF OLMALIYDIK"

"Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik."

"BUNU BAŞARAMADIK"

"Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık."

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