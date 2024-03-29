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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın yerine ise flaş isimler gündeme gelirken Beşiktaş'ın, EMS Yapı Sivasspor'un formasını terleten Rey Manaj ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fernando Santos'un gelişiyle beraber gol yollarında sıkıntısı daha fazla göze çarpan Beşiktaş'ta yeni golcü arayışları başladı. Aboubakar'ın sezon sonu ayrılması çok yüksek ihtimal görülürken, santrfor mevkisi için çalışmalar hızla sürüyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

Sezon sonu ciddi bir yapılanmaya girecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bu doğrultuda ilk adımlar yurt içinde atıldı. Vincent Aboubakar ile yolları ayırmayı planlayan yönetim aradığı forveti Türkiye'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Bu sezon etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki Manaj, Beşiktaş'ta liste başına oturdu. Sert şutları ve inanılmaz şut tekniği ile ilgileri üzerinde toplamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, ligimizde adeta kendini buldu. Trendyol Süper Lig'de 15 golü bulunan Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve adaylarından biri. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Watford'da oynayan Manaj'ın orada da işleri istediği gibi ilerlemedi. Şimdi Sivasspor'da kendini bulan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

BÜLENT UYGUN'DAN DESTEK

Rey Manaj için hocası Bülent Uygun; "Fransa, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan ilgi gören Manaj için belirlenen bonservis bedelinin 15 milyon euro" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş ise takas formülleriyle bahsedilen ücretlerin altında bu transferi bitirmek istiyor.

Profesyonel kulüp kariyerinde 272 maça çıkan Arnavut oyuncu bu periyotta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve toplamda 73 gole direkt katkı sağladı. Kulüp kariyerindeki en çok golü (19) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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