TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!

Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, ligimizde adeta kendini buldu. Trendyol Süper Lig'de 15 golü bulunan Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve adaylarından biri. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Watford'da oynayan Manaj'ın orada da işleri istediği gibi ilerlemedi. Şimdi Sivasspor'da kendini bulan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor.