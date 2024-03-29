TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Rey Manaj bombası!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon Vincent Aboubakar ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Aboubakar'ın yerine ise flaş isimler gündeme gelirken Beşiktaş'ın, EMS Yapı Sivasspor'un formasını terleten Rey Manaj ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Kariyerinde Inter ve Barcelona gibi takımlar bulunan Manaj, ligimizde adeta kendini buldu. Trendyol Süper Lig'de 15 golü bulunan Rey Manaj gol krallığı yarışında zirve adaylarından biri. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Watford'da oynayan Manaj'ın orada da işleri istediği gibi ilerlemedi. Şimdi Sivasspor'da kendini bulan Manaj burada kariyer zirvesini yaşıyor.
BÜLENT UYGUN'DAN DESTEK
Rey Manaj için hocası Bülent Uygun; "Fransa, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan ilgi gören Manaj için belirlenen bonservis bedelinin 15 milyon euro" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş ise takas formülleriyle bahsedilen ücretlerin altında bu transferi bitirmek istiyor.
Profesyonel kulüp kariyerinde 272 maça çıkan Arnavut oyuncu bu periyotta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve toplamda 73 gole direkt katkı sağladı. Kulüp kariyerindeki en çok golü (19) Sivasspor formasıyla atan Manaj, Milli takımda da 31 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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