Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını 27 Mart Çarşamba günü sürdürecek.