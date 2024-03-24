BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından gözler forvet hattına çevrildi. Siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının yüksek maliyetine karşın yaptıkları katkının azlığı dikkat çekiyor. (BJK spor haberleri)
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Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi. Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.
Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon euro). Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.
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