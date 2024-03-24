BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan yeni sözleşme ile maaşı 12 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu, Süper Lig'de 9 gol ve üç asistle oynarken Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka, toplamda 6 golde kaldı.