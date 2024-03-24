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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından gözler forvet hattına çevrildi. Siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının yüksek maliyetine karşın yaptıkları katkının azlığı dikkat çekiyor. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 10:03
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos döneminin en büyük eleştirisi hücum performansı. İleri uçta etkisiz kalan siyah-beyazlılar, son haftalarda oldukça zorluk yaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan yeni sözleşme ile maaşı 12 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu, Süper Lig'de 9 gol ve üç asistle oynarken Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka, toplamda 6 golde kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi. Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da ağır bilanço! 6 gol 242 milyon TL

Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon euro). Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.

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