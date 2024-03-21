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Beşiktaş RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 19:03
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Beşiktaş RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Mete Vardar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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