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Kadınlarımız çok kıymetlidir

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün Tüpraş Stadı'nda düzenlenen etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Mart bizim için doğum ayı. 121. yılımıza giriyoruz. Kadınlarımızın gücüyle bugünü stadımızda yaşamak bizim için bir onur. Kadınlar günü kutlu olsun. Avrupa'da birçok organizasyonda kadın üye kotası var. Türkiye bunları hızla yapmak zorunda. Bu ülke size emaneti, iyi ki Beşiktaşlısınız."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Kadınlarımız çok kıymetlidir
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dün Tüpraş Stadı'nda düzenlenen etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Mart bizim için doğum ayı. 121. yılımıza giriyoruz. Kadınlarımızın gücüyle bugünü stadımızda yaşamak bizim için bir onur. Kadınlar günü kutlu olsun. Avrupa'da birçok organizasyonda kadın üye kotası var. Türkiye bunları hızla yapmak zorunda. Bu ülke size emaneti, iyi ki Beşiktaşlısınız."
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