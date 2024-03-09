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Kayıp kaptan

Bu sezon 36 resmi maçta şans bulan Tosun Paşa, rakip fileleri sadece 10 kez havalandırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Kayıp kaptan

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, bu sezon beklentilerin çok uzağında bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu başarılı performansıyla yeniden A Milli takım formasını giyen Tosun Paşa, bu sezonki istatistikleriyle ise adeta hayal kırıklığı yaşattı. 2022-23'te 33 lig maçının 22'sinde ilk 11'de oynayan, 15 gol ve 6 asistle 21 skor katkısı yapan 32 yaşındaki yıldız; 2023-24'te ise 25 lig maçının 18'inde ilk 11'de şansı buldu ancak 5 gol ve 3 asistte kaldı. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk'in, yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamaması sebebiyle kendisini tam olarak sahaya veremediği iddia edildi.

EURO 2024'E GİDEMEYEBİLİR

Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetinin bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle EURO 2024'te forma giyme şansının da azaldığı belirtildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da güvendiği isimlerden biri olan Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar göstereceği performans EURO 2024 için belirleyici olacak.

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