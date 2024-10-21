GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE FULL - Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Güzel Aşklar Diyarı 6. bölümü ile ekrana geliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm fragmanı izle, Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm fragmanı sorgularına dair detayları sizler için derledik.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Deniz hastanedeki iş görüşmesi sırasında, Gönül'ün hastaneye alınmaması için ricada bulunduğunu öğrenir. Gönül'e evliliğinden uzak durmasını söyler. Ama Gönül'ün buna hiç niyeti yoktur. Hanzade ve Cihangir'in arasında bir ilişki olduğunu öğrenen Gönül, Hanzade'den kurtulmaya kararlıdır. Arhan, şirkette yolunda gitmeyen şeyler olduğunu fark edince bu işin peşine düşer. Her anlamda köşeye sıkışan Cihangir çareyi düşmanla iş birliği yapmakta bulur. Deniz, çalıştığı hastanedeki başhekimin aslında kim olduğundan habersiz işine uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da Lal'in evden gideceğini öğrenerek rahatlar. Ancak Gönül'ün Lal'in konakta kalması için bulduğu çözüm herkesi şaşırtacaktır.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?

İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI

Halil Ergün

Özgü Kaya

Burak Berkay Akgül

Meltem Cumbul

Melis Birkan

Ege Kökenli

Özgür Emre Yıldırım

Ekin Aksoy

Berkan Şal

Ali Başar

İbrahim Dizlek

Miray Akay

Yankı Ayhan

Yunus Narin

Ersel Şibil

Mustafa Arda Işık

Işıltı Su Alyanak

Lidya Atlik