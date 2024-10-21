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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 17 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 14:40
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 17 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 21 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1476. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 21 Ekim Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

21 Ekim Pazartesi günü bölüm sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Eda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim hafta finalinde elenen isim Nur gelin oldu.

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