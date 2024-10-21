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Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 2. bölüm fragmanı izle full

Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan ilk bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 2. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:10
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Kalpazan yeni bölüm fragmanı - Kalpazan dizisi 2. bölüm fragmanı izle full

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. dizinin 2. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara devam ederken "Kalpazan 2. bölüm fragmanı izle, Kalpazan dizisi yeni bölüm fragmanı izle tek parça" sorgularının yanıtı haberimizde...

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk

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