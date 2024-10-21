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Haberler Dizi Haberleri

KALPAZAN DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu sorgulatıyor. Kalpazan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar ve ilk bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:10
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KALPAZAN DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE FULL | Show TV Kalpazan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan merak konusu oldu. Dizinin ilk bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 1. bölüm izle" sorgusu yapıyor. Peki, Kalpazan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

KALPAZAN 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

KALPAZAN OYUNCULARI

  • Timuçin Esen
  • Çağlar Ertuğrul
  • Şükran Ovalı
  • Deniz Baysal
  • Sarp Akkaya
  • Deniz Hamzaoğlu
  • İlker Kızmaz
  • Ali Seçkiner Alıcı
  • Osman Alkaş
  • Sinan Arslan
  • Aslı İçözü
  • Güler Göksun
  • Çağla Naz Kargı
  • İlker Yağız Selçuk

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