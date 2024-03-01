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Beşiktaş iç sahada bir başka!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibin iç sahadaki performansı dikkati çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 11:13
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Beşiktaş iç sahada bir başka!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlıların iç sahada daha etkili olduğu görülüyor.

Sahasında bu sezonki 14 lig maçını da kazanan Galatasaray ise tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar rakip sahadaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA 13 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 13 puan kaybetti. Ligdeki 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik alan siyah beyazlılar, 9 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu performansıyla 46 puan elde etti.

Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 maça çıkan Beşiktaş, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki iç saha maçlarında 20 gol atarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN TEK YENİLGİSİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon sadece dış saha maçlarında puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki tek mağlubiyetini ligin 12. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Dış sahada ayrıca Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan "Cimbom" bunlar haricinde puan kaybetmedi.

Galatasaray, 13 deplasman maçında 23 gol atarken sadece 5 gol yedi. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, dış saha performansına göre yapılan puan durumunda ikinci sırada yer alıyor.

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