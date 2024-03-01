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Beşiktaş'ta Fernando Santos savunmayı geliştirdi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, takım savunmasını önemli ölçüde geliştirdi. Portekizli çalıştırıcıyla siyah-beyazlı ekibin gol yeme istatistiği yaklaşık 3'te 1 oranında düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:02 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 12:03
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Beşiktaş'ta Fernando Santos savunmayı geliştirdi!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos yönetiminde savunma performansıyla dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra ilk dokunuşunu takımının savunma bölgesine yaparken, siyah-beyazlı ekibin gol yeme istatistiği kendisinden önceki döneme göre yaklaşık 3'te 1 oranında düştü.

Yaptığı basın toplantılarında zaman zaman savunma güvenliğinin önemi üzerinde duran ve "Büyük takımlar çok az gol yiyip çok fazla gol atar." diyen Santos'un ekibi, 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından ligde kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0'lık skorlarla yenerken, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.

8 TAKIM GOL ATAMADI

Beşiktaş'la 8'i lig 3'ü kupa olmak üzere toplam 11 mücadeleye çıkan Fernando Santos, kalesinde toplam 6 gol gördü.

Bu süreçte 8 takıma karşı kalesini kapatan Beşiktaş'ın filelerini ise sadece 3 takım sarsabildi.

Siyah-beyazlı ekip, Pendikspor'la deplasmanda oynanan mücadeleyi 4-0 kaybederken, Sivasspor'a da 1-0 yenildi. Beşiktaş, tek gol yediği bir diğer karşılaşmada ise kupada Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor (2), İstanbulspor ve Eyüpspor ise siyah-beyazlılarla oynadıkları karşılaşmalarda taraftarlarına gol sevinci yaşatamadı.

SANTOS ÖNCESİ 45 GOL

Sezona kötü başlayarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve kısa süre içinde peş peşe teknik direktör değişiklikleri yaşayan Beşiktaş, söz konusu dönemde fazla gol yemesiyle dikkati çekti.

Santos öncesi neredeyse her maçta gol yiyen siyah-beyazlılar, 19 lig, 12 de Avrupa olmak üzere 31 müsabakaya çıkarken, bu dönemde kalesinde 45 gol gördü.

Ligde 12 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, bu sürede rakiplerinin 26 kez gol sevincine tanıklık etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerindeki 6 müsabakanın 4'ünde gol yiyen Beşiktaş, grup aşamalarındaki 6 maçın 5'inde de kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş bu sezonki Avrupa macerasında toplam 19 gol yedi.

SANTOS, KALEYE DUVAR ÖRDÜRDÜ

Portekizli teknik adam, kendisinden önce bu sezon görev yapan teknik direktörler Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'yi gol yeme oranında geride bıraktı.

Santos öncesinde oynanan 31 resmi maçta 45 gol yiyen siyah-beyazlıların maç başına gol yeme oranı 1,45 olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı takımla sezona başlayarak lig ve Avrupa'da toplam 15 maça çıkan Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş 18 gol yerken, siyah-beyazlılar 6 maçta görev yapan Burak Yılmaz'la 10, 7 maçta teknik direktör olarak görev alan Rıza Çalımbay'la 13, Serdar Topraktepe'yle ise 3 maçta kalesinde 4 gol gördü.

Bu teknik adamlar arasında gol yeme oranı en yüksek isim 1,85'le Rıza Çalımbay olurken, tecrübeli teknik direktörü 1,66'yla Burak Yılmaz, 1,33'le Serdar Topraktepe, 1,2'yle Şenol Güneş izledi.

11 maçta kalesinde 6 gol gören Fernando Santos'un Beşiktaş'ının gol yeme oranı ise 0,54 oldu.

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