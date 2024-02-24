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Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal'a derbi öncesi Aboubakar müjdesi geldi. İşte Santos'un kadro planı... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 12:47
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Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Beşiktaş'ta aralık ayında kadro dışı bırakıldığı sürecin ardından en çok konuşulan isim olan Vincent Aboubakar, 72 gün sonra ilk kez Konyaspor ile oynanan lig maçında 81. dakikada oyuna girmişti.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Sahaya ayak basar basmaz tribünlerin tepki gösterdiği ve ıslıkladığı Kamerunlu futbolcu, bu durumu bertaraf edebilmek için kendini sahaya motive etti.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş fiziksel durumunu toparlayan Aboubakar'ın, İstanbulspor maçında da ikinci yarı süre alması beklenirken tam hazır hale gelmesi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçıyla birlikte olacak.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

SON GOLÜNÜ 8 EKİM'DE KAYDETTİ
Aboubakar'ın da kendisine özellikle Galatasaray derbisini hedef koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Ardından sahaya çıktığı 7 resmi maçta da tabelaya etki edemeyen Aboubakar, kötü anıları unutturmak ve yeniden Beşiktaş'ın, evinde alkışlanan oyuncusu olmak istiyor.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

SANTOS YAKINDAN İLGİLENİYOR
Bu nedenle gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde 11'de sahne almayı hedefeyen yıldız isim, çalışma temposunu da artırdı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Fernando Santos'un, yakından ilgilendiği oyuncusuyla her antrenmanda iletişim sağladığı ve fiziksel durumunu takip ettiği belirtildi. Portekizli hoca bir an önce Aboubakar'ı as kadro ile sahaya sürerek hücumda daha iyi bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor.

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