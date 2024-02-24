Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar gelişmesi!
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal'a derbi öncesi Aboubakar müjdesi geldi. İşte Santos'un kadro planı... | BJK HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 12:46 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 12:47
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SON GOLÜNÜ 8 EKİM'DE KAYDETTİ
Aboubakar'ın da kendisine özellikle Galatasaray derbisini hedef koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti.
Ardından sahaya çıktığı 7 resmi maçta da tabelaya etki edemeyen Aboubakar, kötü anıları unutturmak ve yeniden Beşiktaş'ın, evinde alkışlanan oyuncusu olmak istiyor.
SANTOS YAKINDAN İLGİLENİYOR
Bu nedenle gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde 11'de sahne almayı hedefeyen yıldız isim, çalışma temposunu da artırdı.
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Fernando Santos'un, yakından ilgilendiği oyuncusuyla her antrenmanda iletişim sağladığı ve fiziksel durumunu takip ettiği belirtildi. Portekizli hoca bir an önce Aboubakar'ı as kadro ile sahaya sürerek hücumda daha iyi bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor.
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