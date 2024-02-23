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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız ile ilgili olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

Beşiktaş, yaz dönemi transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon genç ve iddialı bir takım kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, listesine aldığı oyuncular hakkında titiz bir çalışma yürütüyor. Samet Aybaba liderliğinde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen oyuncularla ilgili yaz dönemi transferleri için de titiz bir çalışma yürüten Beşiktaş'ın önceliği defans.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

Gelecek sezon özellikle savunma hattını güçlendirmek ve sağlama almak isteyen Kara Kartal'da öne çıkan isim Slovak Milli Takımı oyuncusu ve Kopenhag'da forma giyen 27 yaşındaki Denis Vavro...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

NİTELİKLİ BİR SAVUNMACI

Beşiktaş, Manchester City'ye karşı çıktığı karşılaşmada gösterdiği performansla Pep Guardiola tarafından beğenilen Denis Vavro'yu ısrarla istiyor. Vavro, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

Pep Guardiola, takımının Kopenhag'la oynadığı maç sonu övgüyle bahsettiği oyuncu için, 'Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim. Ama özellikle Vavro pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu oynadı' yorumu yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

HAVA TOPLARINDA GÜÇLÜ, STİLİ TATLI-SERT

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde renklerine katmak istediği 27 yaşındaki stoper Denis Vavro, 1.89'luk boyuyla özellikle hava toplarında önemli bir üstünlüğe sahip. Tatlı-sert bir futbol anlayışı bulunan Slovak savunmacı, profesyonel kulüp kariyerinde 320 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri 22 kez havalandırdı, 9 da asist yaptı ve toplamda 31 gole direkt katkı sağladı.

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