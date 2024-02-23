TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan o yıldız ile ilgili olarak Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar...
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Pep Guardiola, takımının Kopenhag'la oynadığı maç sonu övgüyle bahsettiği oyuncu için, 'Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim. Ama özellikle Vavro pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu oynadı' yorumu yaptı.
HAVA TOPLARINDA GÜÇLÜ, STİLİ TATLI-SERT
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde renklerine katmak istediği 27 yaşındaki stoper Denis Vavro, 1.89'luk boyuyla özellikle hava toplarında önemli bir üstünlüğe sahip. Tatlı-sert bir futbol anlayışı bulunan Slovak savunmacı, profesyonel kulüp kariyerinde 320 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri 22 kez havalandırdı, 9 da asist yaptı ve toplamda 31 gole direkt katkı sağladı.
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