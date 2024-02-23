TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Pep Guardiola onayı!

Pep Guardiola, takımının Kopenhag'la oynadığı maç sonu övgüyle bahsettiği oyuncu için, 'Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim. Ama özellikle Vavro pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu oynadı' yorumu yaptı.