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TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon gösterdiği performansla resmen parlıyor. Futbolcu, bu başarısıyla Avrupa'dan pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Beşiktaş bu sezon aldığı saha sonuçlarıyla şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, takımın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy ise taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. Kara Kartal'ın ışıl ışıl parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy yükselen grafiğini sürdürüyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol atan ve 1 de asist yapan 18 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün yakından izlediği genç oyuncunun gelecek sezon nasıl bir karar vereceğini merakla bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

BUNDESLIGA'YA SICAK

Semih Kılıçsoy'un kariyer planını da büyük ölçüde belirlediği ortaya çıktı. Genç oyuncu M. City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı örnek alıyor. Genç yaşta olması sebebiyle önce tecrübe kazanmayı isteyen Semih, bu yüzden Bundesliga'ya daha sıcak bakıyor. Yıldız golcünün hayali ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak.

TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Beşiktaş'a tarihinin en yüksek bonservis gelirinin kazandırması beklenen yetenekli oyuncunun, Bundesliga'ya ve Premier Lig'den önce gerçekleştirmek istediği iki hedeften biri bu sezon Beşiktaş'la Türkiye Kupası kaldırmak ve EURO 2024'te ay-yıldızlı formayı giymek.

TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un, 100'üncü kez siyah-beyazlı formayı terletmesine sadece 2 maç kaldı. Kara Kartal'ın alt yaş grupları ve A takımı olmak üzere toplam 98 resmi maçında görev yapan Semih, 51 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 58 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. 18'lik yıldız, iki maç daha oynarsa Beşiktaş formasıyla 'dalya' diyecek.

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