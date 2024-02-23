TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!

Beşiktaş bu sezon aldığı saha sonuçlarıyla şampiyonluk yarışının uzağında kalırken, takımın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy ise taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. Kara Kartal'ın ışıl ışıl parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy yükselen grafiğini sürdürüyor.

Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol atan ve 1 de asist yapan 18 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti. Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün yakından izlediği genç oyuncunun gelecek sezon nasıl bir karar vereceğini merakla bekleniyor.