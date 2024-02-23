TRANSFER HABERLERİ | Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın Haaland'ı oldu!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezon gösterdiği performansla resmen parlıyor. Futbolcu, bu başarısıyla Avrupa'dan pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı. İşte detaylar...
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Beşiktaş'a tarihinin en yüksek bonservis gelirinin kazandırması beklenen yetenekli oyuncunun, Bundesliga'ya ve Premier Lig'den önce gerçekleştirmek istediği iki hedeften biri bu sezon Beşiktaş'la Türkiye Kupası kaldırmak ve EURO 2024'te ay-yıldızlı formayı giymek.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un, 100'üncü kez siyah-beyazlı formayı terletmesine sadece 2 maç kaldı. Kara Kartal'ın alt yaş grupları ve A takımı olmak üzere toplam 98 resmi maçında görev yapan Semih, 51 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 58 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. 18'lik yıldız, iki maç daha oynarsa Beşiktaş formasıyla 'dalya' diyecek.
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