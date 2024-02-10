Sol şeride 19’luk Başar Önal

Transferin son gününde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, iki yabancı yıldızın dışında bir de yerli takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı. Daha önce genç futbolcu ile prensip anlaşması varan ve dün öğleden sonra TFF'de lisans kaydı açtıran yönetim, Hollanda kulübünün yetkililerini de ikna ederek Başar Önal'ın da işini bitirdi. Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Altyapısından yetiştiği De Graafschap'ın A Takımı ile toplamda 72 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki sol kanat, 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.