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Beşiktaş'ta imza töreni | CANLI İZLE

Beşiktaş'ta Başkan Sayın Hasan Arat'ın katılımıyla yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi, Al-Musrati ve Yağız Karabulut ile futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Yeni transferler ve başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:17
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Beşiktaş'ta imza töreni | CANLI İZLE

Beşiktaş, yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi, Al-Musrati, Yağız Karabulut ile sözleşmeleri uzatılan Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Başkan Arat ve oyuncular açıklamalarda bulundu.

"6 YENİ SÖZLEŞME İMZALADIK"

Sportif olarak zor günler geçirdik. Yerli ve yurt dışından gelen oyuncularımızla 6 yeni sözleşme imzaladık. Camiamız zor günleri iyi bilir, kenetlenirsek bu günleri atlatırız.

"SEMİH'İN SURATINA GELEN YUMRUK..."

Habercilik sadece transfer olmamalı. Rebic'in aşil tendonuna basılmasında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Semih'in suratına yumruk yemesinde birlik olmalıyız.

Bu dönemde, camiamızın en eski üyesi ve Beşiktaş aşığı, onursal başkanımız Süleyman Seba'nın eski dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti. Hem kutlama hem hatır sormaydı. Biz 'efsane geri dönsün, camiamız istiyor' dedik. Beko bize uğurlu geliyor dedik.

Rahmi Koç'a Seba'nın yanında özel bir köşe yaptık müzemizde. Transferlerden 1 gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla özel bir anlaşma yaptık. Beşiktaş, Beko sponsorluğunda 17 kupa kazandı. Sayın Koç'a Beşiktaş camiası olarak çok teşekkür ediyoruz.

"KARTAL DÖVMESİ KADERİN BİR CİLVESİ"

Muçi, sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Beşiktaş'a, evine hoş geldin. Boynundaki kartal dövmesi kaderin bir cilvesidir.

Varşova'nın başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş çok geniş ve anlamlı bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, 'Bu işin olma ihtimali yok' diyordu. Hüseyin Yücel, 'Bu iş olacak' dedi.

"80 FUTBOLCUDAN SADECE 2'SİNE ONAY VERDİ"

Samet hocam, Santos'a 80'e yakın oyuncu gösterdi. 2 kişi istedi, o 2 kişi bugün burada. Dino ile birlikte Boşnak arkadaşım Haris de sabaha kadar bizimleydi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ernest Muci: Ne diyebilirim ki... Bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle tanıştım, beni çok sıcak karşıladılar. Oynamaya hazırım, hocamız isterse oynarım.

Al-Musrati: Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Büyük geçmişi olan bir kulübe geldim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum, özellikle de başkanımıza. Beşiktaş'a her şeyimi vereceğim.

"BURAYA GELMEK KOLAY BİR KARAR OLDU"

Joe Worrall: Sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dostça karşılandım. Sezonun devamı için tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Buraya gelmek kolay bir karar oldu. Saha içerisinde bir lider olmaya çalışacağım.

"HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYLERİ YAŞIYORUM"

Semih Kılıçsoy: Çok mutluyum, 10 yaşında Fulya'dan içeri girdim. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum, inanılmaz şeyler hissediyorum. İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak, goller atmak... Dünyanın en güzel, en büyük kulübünde oynuyorum bunun için çok mutluyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Beşiktaş'ın Norveçli transferi Jonas Svensson'dan imza töreninde Türkçe röportaj:

Herkese merhaba. Biraz Türkçe öğrendim. Bir ay önce imza attım, ilk ayım çok güzel geçti. Çok mutluyum. Beşiktaş güzel bir kulüp. İnşallah her şey iyi olacak.

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