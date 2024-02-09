Kupaya sarıldı

Ziraat Türkiye Kupası son son 16 turunda dün akşam Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, deplasmandaki maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Antalya oldu. Kırmızı-beyazlılar 30'da Zymer Btyqi'nin golüyle öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, ilk yarıda sol kanatta etkisiz kalan Umut Meraş ve Ante Rebic'i oyundan alırken, yerlerinegenç Emrecan Terzi ile Kongolu yıldız Jackson Mukela'yı sahaya sürdü.

DEĞİŞİKLİKLER GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Portekizli hocanın bu değişiklikleri kısa sürede siyah-beyazlıların oyununu da değiştirdi. Kongolu yıldız Jackson Muleka, dakikalar 71'i gösterdiğinde Rachica'nın ortasında uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve skora denge getirdi. 88'de bu kez Cenk Tosun'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Muleka, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere yolladı: 2-1... Siyah-beyazlılar Muleka'nın iki şık golüyle kupada çeyrek finale yükselirken, son iki resmi maçta alınan galibiyetle taraftarlarını mutlu etmeyi başardı.

YALÇIN: HEDEF LİG

Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, asıl hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Kadronun darlığından yakınan Yalçın, "Gerçekçi olmak gerekirse kupada ilerlemek oldukça zordu. Siyah ile beyaz kadar farklı bir iki yarı oldu. Transferde önemli oyuncuları kaybettik. Ligi ilk 10 içinde bitirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

REBIC KAYIPLARDA

Siyah-beyazlıların Hırvat yıldızı Ante Rebic, kupa maçında da etkisiz bir performans ortaya koydu. Bu sezon 21 resmi maçta görev yaparken 1 gol atan ve 4 asist yapan Rebic, Güney ekibine karşı vasat bir futbol oynadı. Hırvat oyuncu ayağına gelen toplarda takımını hücuma kaldıramadığı için ikinci yarı başlarken kenara alındı, Muleka oyuna dahil oldu.

GHEZZAL YİNE SAKATLANDI!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, dünkü kupa maçı öncesinde ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Santos'un ilk 11'de forma vermek istediği tecrübeli oyuncu ısınma hareketleri esnasında kasığında ağrı hissedince maça çıkamadı. Yerine Cenk Tosun, başlangıç kadrosuna dahil edildi. Cenk'in oyuna girmesiyle, daha önce forvette sahaya çıkması beklenen Semih Kılıçsoy da sağ kanada çekildi.

72 GÜN OYNAMADI

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, dördüncü kez sakatlık yaşarken toplamda 72 gün takımdan uzak kaldı. Ghezzal, sadece bu sezon 15 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmış oldu. Cezayirli oyuncu bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 109 resmi maçta görev yaparken, 16 gol atmış, 32 de asist yapmıştı.

YÖNETİM RİVA'YA

Beşiktaş yönetimi TFF'ye ilk ziyaretini pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirecek. Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez'in görüşmede TFF ile olan ilişkileri, hakem hatalarını ve diğer şikayetleri, yayın ihalesi başta olmak üzere Türk futbolunun son durumunu değerlendirecek. İki tarafın da yoğun programı nedeniyle görüşme Şubat ayına kalmıştı.