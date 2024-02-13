BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muci'nin eski hocasından transfer itirafı! "Gitmemesi için mücadele verdim"

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin son gününde Polonya Ekstraklasa Ligi ekibi Legia Varşova'nın 22 yaşındaki kilit oyuncusu Ernest Muci'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Arnavut oyuncu için Polonya ekibine 10 milyon Euro ödeyen siyah-beyazlı ekip, tarihinin en pahalı transferine imza attı. Legia Varşova Teknik Direktörü Kosta Runjaić, Polonya ekibinde beraber çalıştığı dönem takımının yıldızlarından olan eski öğrencisinin Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.