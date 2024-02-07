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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sergilediği performansla göz dolduran Semih Kılıçsoy için Alman devi yakın takibe geçti. Siyah-beyazlıların genç oyuncu için ne kadar bonservis belirleyeceği merak konusu oldu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

Sabah'ta yer alan haberde Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi. Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

DEMİR EGE TIKNAZ DA LİSTELERİNDE

Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

Semih Kılıçsoy'un da EURO 2024'te A Milli Takım'da boy göstererek değerini katlayacağını düşündüğü, siyah-beyazlı takıma da maddi olarak daha büyük katkı vermek istediği aktarıldı.

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