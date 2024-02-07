BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Almanların gözü Semih Kılıçsoy'ta! Transfer...

18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.

Sabah'ta yer alan haberde Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi. Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi.

