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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 15:30
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Emrecan, sezon başında TFF 2. Lig'de mücadele eden Somaspor'dan 211 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

21 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emrecan, bu sezon resmi maçlarda forma şansı bulamadı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

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