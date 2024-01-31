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Beşiktaş Trabzonspor maçı mesaisine devam etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 14:27
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Beşiktaş Trabzonspor maçı mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlandı.

Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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