Beşiktaş Trabzonspor maçı mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamlandı.
Siyah-beyazlılar yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. 🦅#BJKvTS pic.twitter.com/82y5bbqN6i— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2024