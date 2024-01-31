Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı da olan o isim için anlaşma sağlandı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:06
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Siyah beyazlıların flaş bir yıldızla anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Kartal'ın, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kankasını transfer etmeye çok yakın olduğu kaydedildi.
Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Portekiz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
CARVALHO BEŞİKTAŞ'A DOĞRU!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün zerozero.pt'den aktardığı habere göre Beşiktaş, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu kadrosuna katmak üzere.
Temasların son günlerde yoğunlaştığı ve 31 yaşındaki orta sahanın siyah beyazlılara transfer olmaya ikna olduğu belirtildi.
Real Betis ile Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içinde imzaların atılacağı vurgulandı.
Öte yandan haberde Fernando Santos'un, deneyimli oyuncuyu çok istediği ve amacına ulaştığı yazıldı.
Portekiz Milli Takım'ında önemli başarılar yaşayan ikilinin Beşiktaş'ta buluşmaya hazırlandığı ifade edildi.
William Carvalho bu sezon İspanyol ekibinde 16 maça çıktı.
Carvalho bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Carvalho'nun, Betis ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.87 boyundaki ön libero kariyerinde Cercle Brugge, Sporting ve CD Fatima gibi ekiplerde de ter dökmüştü.
Carvalho ülke milli takımında ise 80 karşılaşmada görev alırken, 5 gol attı.
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