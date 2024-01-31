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Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı da olan o isim için anlaşma sağlandı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:06
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Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Teknik Direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, ilk olarak Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Svensson transferinin ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Kartal, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Siyah beyazlıların flaş bir yıldızla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Kartal'ın, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kankasını transfer etmeye çok yakın olduğu kaydedildi.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Konuya dair sıcak gelişmeyi ise Portekiz basını duyurdu.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

İşte ayrıntılar...

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

CARVALHO BEŞİKTAŞ'A DOĞRU!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün zerozero.pt'den aktardığı habere göre Beşiktaş, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu kadrosuna katmak üzere.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Temasların son günlerde yoğunlaştığı ve 31 yaşındaki orta sahanın siyah beyazlılara transfer olmaya ikna olduğu belirtildi.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Real Betis ile Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içinde imzaların atılacağı vurgulandı.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Öte yandan haberde Fernando Santos'un, deneyimli oyuncuyu çok istediği ve amacına ulaştığı yazıldı.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Portekiz Milli Takım'ında önemli başarılar yaşayan ikilinin Beşiktaş'ta buluşmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

William Carvalho bu sezon İspanyol ekibinde 16 maça çıktı.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Carvalho bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Carvalho'nun, Betis ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

1.87 boyundaki ön libero kariyerinde Cercle Brugge, Sporting ve CD Fatima gibi ekiplerde de ter dökmüştü.

Ronaldo'nun yakın arkadaşı Beşiktaş'a! Anlaşma tamam

Carvalho ülke milli takımında ise 80 karşılaşmada görev alırken, 5 gol attı.

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