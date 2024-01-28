TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok yıldız isimle temasta siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, transferlerde başrol oynuyor. Portekizli teknik adam, vatandaşı olan yıldız oyuncuyu telefonla arayarak Beşiktaş'a çağırdı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta tüm gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrilirken, teknik direktör Fernando Santos da bizzat devreye girdi.
Barcelona'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol yıldız Oriol Romeu'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlılar, rotasını bir kez daha William Carvalho'ya çevirdi.
Yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibine yaptığı 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifini artırırken; sürpriz bir gelişme yaşandı ve Portekizli teknik adam Santos vatandaşı Carvalho'yu arayarak bizzat çağırdı.
ANLAŞMASI 2026'YA KADAR
2014-22 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Carvalho'ya "Buraya gel, birlikte yeni başarılara imza atalım" diyen tecrübeli çalıştırıcı 'olumlu' yanıt alması üzerine yönetime "Bu işi bitirin" talebinde bulundu.
Real Betis iki senelik daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için 3 milyon euro bonservis isterken, siyah-beyazlılar bu rakamda indirim alabilmek için büyük çaba sarf ediyor.
İspanyol ekibinin ikna olması durumunda, William Carvalho'nun haftaya İstanbul'a gelebileceği ifade edildi.
Carvalho, İspanyol ekibiyle 194 maça çıkarken 10 gol ve 15 asist üretti, 25 gole direkt katkı sağladı.
80 kez milli formayı giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 16 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.