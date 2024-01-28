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TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok yıldız isimle temasta siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, transferlerde başrol oynuyor. Portekizli teknik adam, vatandaşı olan yıldız oyuncuyu telefonla arayarak Beşiktaş'a çağırdı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrilirken, teknik direktör Fernando Santos da bizzat devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

Barcelona'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol yıldız Oriol Romeu'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlılar, rotasını bir kez daha William Carvalho'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

Yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibine yaptığı 'satın alma opsiyonlu kiralama' teklifini artırırken; sürpriz bir gelişme yaşandı ve Portekizli teknik adam Santos vatandaşı Carvalho'yu arayarak bizzat çağırdı.

TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

ANLAŞMASI 2026'YA KADAR

2014-22 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Carvalho'ya "Buraya gel, birlikte yeni başarılara imza atalım" diyen tecrübeli çalıştırıcı 'olumlu' yanıt alması üzerine yönetime "Bu işi bitirin" talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

Real Betis iki senelik daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız için 3 milyon euro bonservis isterken, siyah-beyazlılar bu rakamda indirim alabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ: Santos çağırdı! Beşiktaş'a geliyor

İspanyol ekibinin ikna olması durumunda, William Carvalho'nun haftaya İstanbul'a gelebileceği ifade edildi.

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