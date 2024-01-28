EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş maçı | CANLI (Sivasspor - Beşiktaş maçı anlatım)

EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyar, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun.