Haberler Beşiktaş EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş maçı | CANLI (Sivasspor - Beşiktaş maçı anlatım)

EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş maçı | CANLI (Sivasspor - Beşiktaş maçı anlatım)

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Fernando Santos yönetiminde 5. resmi maçına siyah-beyazlılar 3 puan peşinde. Sivasspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 15:53
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EMS Yapı Sivasspor - Beşiktaş maçı | CANLI (Sivasspor - Beşiktaş maçı anlatım)

EMS Yapı Sivasspor ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyar, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk Tosun.

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