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Harakiri

Pendik’e farkı yenilen Beşiktaş, dün de 42 dakika 10 kişi oynayan A. Demirspor’u geçemedi; 2 maçta 5 puan uçtu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Harakiri

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Siyah-beyazlılar; geçen hafta yaşanan ağır Pendikspor yenilgisinin ardından dün akşam da Adana Demirspor'a takıldı. Tüpraş Stadı'nda Güney ekibini ağırlayan Kartal, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve tribünleri dolduran binlerce taraftar, golsüz sona eren maçın ardından Dolmabahçe'yi hem üzgün hem de sinirli bir şekilde terk etmek zorunda kaldı.

NET FIRSATLAR KAÇIRDILAR

Beşiktaş, ilk yarıda Bakhtiyor, Semih, Rashica ve Cenk Tosun ile yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. İkinci yarının hemen başında Yusuf Barasi'nin kırmızı kartla atılmasıyla rakip 10 kişi kaldı ve avantaj Beşiktaş'a geçti. Ancak siyah- beyazlılar bu bölümde de rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Semih'in şutu üst direkte patlarken, 89'da Muleka- Cenk Tosun ikilisi 2 metreden topu ağlara göndermeyi başaramadı ve Beşiktaş son 2 maçta 5 puan kaybetti.

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