TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transferde flaş bir isme imza attırmak istiyor. Santos'un raporuna göre hareket eden siyah beyazlı yönetim Portekizli yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | BJK HABERLERLERİ
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Beşiktaş, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan William Carvalho'yu gündemine aldı.
Revelo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, William Carvalho için Real Betis ile yeni temaslarda bulundu.
İspanyol gazeteci, Matteo Moretto, oyuncunun transferinde Rus takımınında yer aldığını duyurdu.
6 numara transferine işaret eden Santos oyuncunun gelmesine onay verdi.
William Carvalho bu sezon Real Betis formasıyla 16 maçta görev aldı.
31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Yıldız oyuncunun İspanyol kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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