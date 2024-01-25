Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transferde flaş bir isme imza attırmak istiyor. Santos'un raporuna göre hareket eden siyah beyazlı yönetim Portekizli yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | BJK HABERLERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:18
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Tecrübeli çalıştırıcı Santos'u takımın başına getiren yönetim şimdi de transferde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak isteyen siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan William Carvalho'yu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

Revelo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, William Carvalho için Real Betis ile yeni temaslarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

İspanyol gazeteci, Matteo Moretto, oyuncunun transferinde Rus takımınında yer aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

6 numara transferine işaret eden Santos oyuncunun gelmesine onay verdi.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

William Carvalho bu sezon Real Betis formasıyla 16 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Görüşmeler başladı

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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