Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (BJK spor haberleri)
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Portekizli Santos'la birlikte o dönem geride kalmış görünüyor.
Kriz dönemindeki o Beşiktaş Eyüpspor karşısında kesinlikle zorlanır ve belki de hüsranı yaşardı.
Ancak öz güvenini kazanmış olan yeni Kartal bu engeli zorlanmadan, güle-oynaya aştı.
Salih Uçan, önce kafayla deneyip ardından dönen topu takip ederek perdeyi açarken Tosun Paşa biri penaltıdan attığı iki golle maçı aldı götürdü.
Beşiktaş'ta güzel şeyler olur vesselam. Ghezzal kendine geliyor, Gedson zaten gelmişti, dün ilk on birde başlayanlar da, sonradan oyuna girenler de işlerini iyi yaptılar.
Takımın genel havası düzelince herkesin yüzüne kan gelir, havası değişir ya Beşiktaş'ta da olan budur.
Bahtiyar savunmanın göbeğinde mekanın sahibi gibi rahat, Onur panik havasından kurtuldu, Umut Meraş, Masuaku'nun yokluğunda kendini gösterdi.
Demir Ege savunmanın önünde üçüncü bir stoper gibi görünse de bulduğu her fırsatta öne çıktı, yani öz güvenli oynadı.
Rebic ilk golün ortasını yaptı maçı boyu da sol kanadı iyi kullandı dahası golünü de atıp moral buldu. Diyeceksiniz ki, Mert ve Necip; onlar zaten her zaman iyi! Nazar değmesin.
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