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Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 08:58
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Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - KARTAL'IN ÖZÜ KUPADA

Beşiktaş ligden sonra kupada da yeni hocasıyla kazanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün 1. Lig'de açık ara lider durumdaki Eyüpspor'u farklı yenip kupadan elerken zorlanmadı.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Büyük takımların klasik hallerindendir; dengeleri bozuldu mu toparlanmaları zor olur, kendilerine geldiklerinde ise tekrar bozulmaları zordur.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Takım oyunlarında birlikte hareket etmek en önemli konudur, herkes ayrı telden çaldığı takdirde ayaklar baş olur, at izi, it izine karışır ve en iyiler ile en kötülerin pek farkı kalmaz. Bir ara Beşiktaş böyle sorunlar yaşıyordu.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Portekizli Santos'la birlikte o dönem geride kalmış görünüyor.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Kriz dönemindeki o Beşiktaş Eyüpspor karşısında kesinlikle zorlanır ve belki de hüsranı yaşardı.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Ancak öz güvenini kazanmış olan yeni Kartal bu engeli zorlanmadan, güle-oynaya aştı.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Salih Uçan, önce kafayla deneyip ardından dönen topu takip ederek perdeyi açarken Tosun Paşa biri penaltıdan attığı iki golle maçı aldı götürdü.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta güzel şeyler olur vesselam. Ghezzal kendine geliyor, Gedson zaten gelmişti, dün ilk on birde başlayanlar da, sonradan oyuna girenler de işlerini iyi yaptılar.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Takımın genel havası düzelince herkesin yüzüne kan gelir, havası değişir ya Beşiktaş'ta da olan budur.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Bahtiyar savunmanın göbeğinde mekanın sahibi gibi rahat, Onur panik havasından kurtuldu, Umut Meraş, Masuaku'nun yokluğunda kendini gösterdi.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Demir Ege savunmanın önünde üçüncü bir stoper gibi görünse de bulduğu her fırsatta öne çıktı, yani öz güvenli oynadı.

Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Rebic ilk golün ortasını yaptı maçı boyu da sol kanadı iyi kullandı dahası golünü de atıp moral buldu. Diyeceksiniz ki, Mert ve Necip; onlar zaten her zaman iyi! Nazar değmesin.

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