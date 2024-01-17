Turgay Demir Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi

Büyük takımların klasik hallerindendir; dengeleri bozuldu mu toparlanmaları zor olur, kendilerine geldiklerinde ise tekrar bozulmaları zordur.

Takım oyunlarında birlikte hareket etmek en önemli konudur, herkes ayrı telden çaldığı takdirde ayaklar baş olur, at izi, it izine karışır ve en iyiler ile en kötülerin pek farkı kalmaz. Bir ara Beşiktaş böyle sorunlar yaşıyordu.