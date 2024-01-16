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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta çifte operasyon! 2 yıldızla görüşme...

Fernando Santos'un takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim orta saha için 2 yıldız isme kancayı taktı. İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldızlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 00:36
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Fernando Santos'un takımın başına geçmesiyle birlikte Beşiktaş'ta yükseliş başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Siyah beyazlılar 20. hafta mücadelesinde F. Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Takıma önemli dokunuşlar yapan Fernando Santos orta saha transferi için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Yönetime raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı 6 numara takviyesi istedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Fernando Santos: "Kaleci, 6 numara, 10 numara ve forvet. Benim için futbolun kolonu burasıdır. Buraya çok önem veriyorum.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Demir Ege ve Amir ellerinden geleni yapıyorlar ancak o bölgeye takviye yapacağız. 6 numara olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Orta saha için düğmeye basan siyah beyazlıların gündemine William Carvalho ve Anton Miranchuk geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Siyah beyazlılar 6 numara için Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan William Carvalho'ya kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

İspanyol basını Beşiktaş'ın William Carvalho ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Real Betis Başkanı Angel Haro, William Carvalho'nun Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Ardından bir karar veririz." cevabını verdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

William Carvalho bu sezon Real Betis formasıyla 16 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

31 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Tecrübeli ön libero oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki 10 numara Anton Miranchuk olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus yıldızla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta sürpriz William Carvalho gelişmesi! Real Betis açıkladı

Maaşı 2.4 milyon euro'dan 1.2 milyon euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

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