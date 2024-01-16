TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta çifte operasyon! 2 yıldızla görüşme...
Fernando Santos'un takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim orta saha için 2 yıldız isme kancayı taktı. İşte Beşiktaş'ın peşinde olduğu yıldızlar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 00:36
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Yönetime raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı 6 numara takviyesi istedi.
Fernando Santos: "Kaleci, 6 numara, 10 numara ve forvet. Benim için futbolun kolonu burasıdır. Buraya çok önem veriyorum.
Demir Ege ve Amir ellerinden geleni yapıyorlar ancak o bölgeye takviye yapacağız. 6 numara olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.
Orta saha için düğmeye basan siyah beyazlıların gündemine William Carvalho ve Anton Miranchuk geldi.
Siyah beyazlılar 6 numara için Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan William Carvalho'ya kancayı taktı.
İspanyol basını Beşiktaş'ın William Carvalho ile ilgilendiğini duyurdu.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Beşiktaş, William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.
Real Betis Başkanı Angel Haro, William Carvalho'nun Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.
Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru.
Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz.
Ardından bir karar veririz." cevabını verdi.
William Carvalho bu sezon Real Betis formasıyla 16 maçta görev aldı.
31 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tecrübeli ön libero oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki 10 numara Anton Miranchuk olduğu öğrenildi.
Lokomotiv Moskova ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rus yıldızla temasa geçen yönetim, futbolcunun şartları hakkında bilgi aldı.
Maaşı 2.4 milyon euro'dan 1.2 milyon euro'ya düşürülmek istendiği için kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki isim, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.
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