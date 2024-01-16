Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşanıyor. Kadro dışı bırakılan ve siyah beyazlılardan ayrılması beklenen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fransız ekibine kiralandı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 20:28 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 20:28
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Beşiktaş'ta yeni transferler merak edilirken Ocak ayında kadrodan ayrılacak isimler belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Bu isimlerin başında kadro dışı bırakılan Valentin Rosier geliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Fransız yıldız oyuncu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nice, Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Rosier, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta görev alan Rosier 1 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı

Yıldız oyuncu 4 sezonda toplam 124 kez Beşiktaş forması giydi.

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