TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta beklenen ayrılık! Valentin Rosier kiralandı
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi yaşanıyor. Kadro dışı bırakılan ve siyah beyazlılardan ayrılması beklenen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fransız ekibine kiralandı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Fransız yıldız oyuncu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Nice, Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Rosier, yarın sağlık kontrollerinden geçecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta görev alan Rosier 1 asist katkısı sağladı.
Yıldız oyuncu 4 sezonda toplam 124 kez Beşiktaş forması giydi.
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