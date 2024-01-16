HaberlerBeşiktaşTRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var
Teknik direktör Fernando Santos ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arjantin basını, siyah-beyazlıların Kolombiyalı yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. Transferde 3 rakip birden var. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:20Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:22
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