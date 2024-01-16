Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Teknik direktör Fernando Santos ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arjantin basını, siyah-beyazlıların Kolombiyalı yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. Transferde 3 rakip birden var. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:22
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SALİM CAN ÖZCAN
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Fernando Santos ile beyaz bir sayfa açan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Siyah-beyazlı kurmaylar, yeni bir kadro yapılanması için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Bailly'nin sözleşmesini fesheden ve Onana'yı Marsilya'ya kiralayan Kartal, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Teknik direktör Fernando Santos'un raaporu doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Birçok yıldızın ismi siyah-beyazlılarla anılırken, Arjantin basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Gazeteci César Luis Merlo, Fiorentina forması giyen Yery Mina'nın bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Merlo; Verona, Cadiz ve Alaves'in yanı sıra Türkiye'den de deneyimli savunma oyuncusuna ilgi olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Mor Menekşelerin iyi bir teklif gelmesi halinde Mina'yı göndermeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

29 yaşındaki futbolcuya Türkiye'den talip olan takımın Beşiktaş olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Yaz transfer döneminde de adı sıkça siyah-beyazlılarla anılan Yerry Mina, Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

İtalyan ekibiyle sadece 7 maça çıkan Mina, sadece 187 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Transferde 3 rakibi birden var

Takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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