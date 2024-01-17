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Beşiktaş Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 19:49
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Beşiktaş Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen isimler yenilenme idmanıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanda pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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