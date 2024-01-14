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Yırtıcı Kartal

Siyah-beyazlılar, Gümrük'te takılmadan yola devam etti. Kara Kartal, Santos'un liderliğinde Karagümrük engelini 3 golle geçti Semih dün de fileleri havalandırdı, son 4 maçta 5'inci golünü kaydetti Rashica 2'de 2 yaptı, Gedson attığı golle zaferin mimarlarından oldu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Yırtıcı Kartal

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Santos'un liderliğindeki ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ta gol perdesini açan isim son haftaların parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy oldu. Semih, son 4 resmi maçında rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlılarda farkı ikiye çıkaran isim 65'te Milot Rashica olurken, perdeyi kapatan oyuncu ise 90+2'nci dakikada Gedson Fernandes oldu. Kartal bu galibiyetle bu sezon üçüncü kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.

SEMİH TARİHE GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekibin genç yıldızı Semih Kılıçsoy, dün akşam yine sahneye çıktı ve adını tarihe yazdırdı. Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 4 maçlık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu. 81'de oyundan alınan Semih Kılıçsoy kenara gelirken siyah-beyazlı taraftarlar da genç yıldızı ayakta alkışlayarak destekledi.

SEMİH: GOL ATTIKÇA MORALİM DE ARTIYOR

Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, maçın ardından sözlerine "Şehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek başlayarak şöyle devam etti: "Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik. Gol attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum."

KULÜBE DEĞİŞTİ

Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu. Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un takımın başına gelmesinin ardından siyah-beyazlılar uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.

ŞOTA'DAN YENİ KADRO

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, son oynadıkları maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Arveladze, Mondihome Kayserispor'u 4-1 yendikleri 16. hafta erteleme maçının ilk 11'inde yer alan Veseli ve Paoletti'nin yerine Biraschi ve Kourbelis'i sahaya sürdü.

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