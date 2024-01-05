Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! Samet Aybaba...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Maçın ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar konuştu.

İŞTE UÇAR'IN SÖZLERİ:

Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız.

SÜRPRİZ GELİŞME: SAMET AYBABA VE LUCESCU GÖRÜŞECEK

Yeni teknik direktörü Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılarda futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Lucescu, 2022/2003 sezonunda da Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.