Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! Samet Aybaba...

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! Samet Aybaba...

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı sonrası sürpriz teknik direktör gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda Mircea Lucescu ile Samet Aybaba görüşme gerçekleştirecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 01:31
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sesleri! Samet Aybaba...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek haftayı puansız kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlıların, son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Maçın ardından Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar konuştu.

İŞTE UÇAR'IN SÖZLERİ:

Hedefimiz yeni hocayı Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Çaykur Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız.

SÜRPRİZ GELİŞME: SAMET AYBABA VE LUCESCU GÖRÜŞECEK

Yeni teknik direktörü Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılarda futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Lucescu, 2022/2003 sezonunda da Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşımıştı.

DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu yakışıklı kardeşi sosyal medyayı salladı! Meğer abi-kardeş aynı dizideymiş!
Başkan Erdoğan'dan 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalar
Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu...
"G.Saray yabancı hakem istemedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Böyle mi olacaktı?
3 büyüklerden Alperen'e destek!
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör iddiası! 01:00
"Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz!" "Bu oyunu önde oynamayı seviyoruz!" 00:39
Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." Başkan açıkladı! "Krunic ve Savic..." 00:16
"Başkanlık seçiminde aday olmayacağım" "Başkanlık seçiminde aday olmayacağım" 23:33
Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? 23:11
Kasımpaşa için zor olmadı Kasımpaşa için zor olmadı 23:06
Daha Eski
Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu... Feyyaz Uçar: Yeni teknik direktör konusu... 22:51
Tayyip Talha: Bu sonuç bize yakışmadı! Tayyip Talha: Bu sonuç bize yakışmadı! 22:43
"G.Saray yabancı hakem istemedi" "G.Saray yabancı hakem istemedi" 22:30
Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca... Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca... 22:29
Semih: Kazanmak için... Semih: Kazanmak için... 22:26
Da Costa: Emeğimizin karşılığını aldık! Da Costa: Emeğimizin karşılığını aldık! 22:24