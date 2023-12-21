Her şey bitmedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 27 Aralık'ta yönetimle yapacağı görüşmeyle ilgili olarak, zamanı geldiğinde konuşup duruma göre hareket edeceklerini belirterek, "Beşiktaş için bana ne derlerse desinler. Benim için 2 maç, 3 maç, 6 maç, 10 maç fark etmez" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın bu sezonki hedefleri hakkında da konuşan Çalımbay şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta hedef bitmez. Önümüzde hem lig var hem Türkiye Kupası var. Ne olursa olsun ligden kopmayacağız, ligde de gideceğiz. Takımın başına geldik, takımı tamamen tanıdık. Bundan sonra devre arasında 3-4 oyuncu da alınırsa her şey bambaşka olur. Samet abi, ben ve Feyyaz Uçar ile her gün oturuyoruz, takıma bakıyoruz, alınacak oyunculara ve eksiklere bakıyoruz. Bu durumu halletmeye çalışıyoruz."