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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Rıza Çalımbay'a çıktı. Siyah beyazlıların Çalımbay ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 01:09
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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Rıza Çalımbay'a çıktı. Siyah beyazlı tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını resmen ayırdı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

ÇALIMBAY'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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