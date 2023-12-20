Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 20:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavi ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Necip Uysal ve Umut Meraş ile ayak bileği dış yan bağ yaralanması nedeniyle tedavisi süren Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 17'nci haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

DİĞER
Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | KS - FB maçı canlı izle şifresiz linki
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama!
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar'a Rusya'dan talip var!
Çalımbay'dan transfer açıklaması...
MEB ara tatil anket sonuçları belli oldu mu? 2. dönem ara tatil ne zaman? ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"En azından 1 puan alabilirdik!" "En azından 1 puan alabilirdik!" 20:19
Nelsson G.Saray tarihine geçti! Nelsson G.Saray tarihine geçti! 20:16
Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! 20:12
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır 20:04
Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı 20:04
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI 19:57
Daha Eski
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! 19:47
F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! 19:41
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." 19:35
İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! 19:28
Altay 3 puanı hatırladı! Altay 3 puanı hatırladı! 19:13
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok 19:02