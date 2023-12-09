Haberler Beşiktaş Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, topladığı 26 puanla 3. sırada bulunuyor. 37 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Ve Süper Lig'de derbi günü geldi, çattı... Beşiktaş, sezonun 15. haftasında bugün F.Bahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ligde çıktığı 3 maçın 2'sini kazanıp 1'inde berabere kalan Kara Kartallar, bugün sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak amacında.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Bu sezon oynadığı 2 derbide Trabzonspor ve Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak hem ilk derbi zaferini almak hem de zirveyle puan farkını eritip yarışa yeniden tutunmak istiyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime de galibiyetle merhaba diyecek. Öte yandan siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

İSMAİL KARTAL'IN 8. DERBİSİ

Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez gelen İsmail Kartal, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, şu ana kadar sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçının 1 tanesini kazandı 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

İsmail Kartal, Galatasaray'a karşı çıktığı 4 karşılaşmada da biri penaltılarla olmak üzere 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Penaltılarla biten maç 2014'teki Süper Kupa finaliydi.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

4 FARKLI TAKIMLA RAKİP OLDU

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda en son yendiğinde de takımın başında yine İsmail Kartal bulunuyordu.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

SAMET VE CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin ile Miguel Crespo, sarı kart görmeleri halinde ligin 16'ncı haftasında oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak. Samet'in bugün 11'de, Crespo'nun ise yedek başlaması bekleniyor.

Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Bakhtiyor (Umut), Amir, Gedson, Chamberlain, Rebic, Cenk, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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