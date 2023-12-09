Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, topladığı 26 puanla 3. sırada bulunuyor. 37 puanı bulunan sarı-lacivertliler ise maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...
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Bu sezon oynadığı 2 derbide Trabzonspor ve Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak hem ilk derbi zaferini almak hem de zirveyle puan farkını eritip yarışa yeniden tutunmak istiyor.
Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime de galibiyetle merhaba diyecek. Öte yandan siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.
İSMAİL KARTAL'IN 8. DERBİSİ
Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez gelen İsmail Kartal, 19 ay sonra Beşiktaş derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, şu ana kadar sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 lig maçının 1 tanesini kazandı 1'inden ise beraberlikle ayrıldı.
İsmail Kartal, Galatasaray'a karşı çıktığı 4 karşılaşmada da biri penaltılarla olmak üzere 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Penaltılarla biten maç 2014'teki Süper Kupa finaliydi.
4 FARKLI TAKIMLA RAKİP OLDU
İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran 62 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez oynadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda en son yendiğinde de takımın başında yine İsmail Kartal bulunuyordu.
SAMET VE CRESPO SINIRDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin ile Miguel Crespo, sarı kart görmeleri halinde ligin 16'ncı haftasında oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak. Samet'in bugün 11'de, Crespo'nun ise yedek başlaması bekleniyor.
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri:
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Bailly, Bakhtiyor (Umut), Amir, Gedson, Chamberlain, Rebic, Cenk, Aboubakar
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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