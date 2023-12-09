Haberler Fenerbahçe Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Bu kritik maç öncesi her iki takımı da şampiyon yapmayı başaran ve iki takım ile önemli başarılar elde eden futbol efsaneleri Mustafa Denizli ve Christoph Daum, Fotomaç'a özel derbiyi yorumladılar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanancak kritik mücadele öncesi nefesler tutuldu.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

Bu zorlu maç öncesi her iki takımın da efsane isimlerinden Mustafa Denizli ve Christoph Daum, Fotomaç Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundular.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

İki başarılı çalıştırıcı hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapmayı başarmıştı. İşte iki teknik adamın açıklamları:

MUSTAFA DENİZLİ:

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini FOTOMAÇ'a değerlendirdi. Zorlu mücadelenin üç ihtimale de açık olduğunu vurgulayan Denizli, şunları söyledi: "İki takımın da son durumuna bakarsak, Beşiktaş sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Yeni yönetimin gelmesi ekstra motive kaynağı olur, yeni başarı hissini daha farklı kılabilir.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

"KADRO ÜSTÜN AMA..."

Beşiktaş ideal kadrosuyla bir hafta bile oynayamadı. Fenerbahçe ise kadro olarak daha üstün, bunu kabul etmek lazım. Ancak kadro olarak üstün olması maçı kazanacağı anlamına gelmez.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

Bu maçlarda atmosfer de çok önemli. Full bir stadın vereceği destek psikolojiyi terse çevirebilir. Ama normal şartlara bakılınca Beşiktaş'ın işi biraz daha zor.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

"FENERBAHÇE'DE DERBİ YAŞAYAN OYUNCU ÇOK"

Fenerbahçe'de bu tip büyük maçları oynayan oyuncu sayısı çok. Fenerbahçe'ye gelmeden önce oynadıkları liglerde bu tarz maçları oynadılar ve atmosferi iyi biliyorlar.

Beklenmedik olaylar yaşanabilir. Kırmızı kart, erken gelecek bir gol gibi. Bunlar tüm oyunun gidişatını değiştirebilir.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

"SAYGILI OLUNMALI"

Geçmişe dönüp baktığımızda iki takım arasında oynanan maçlarda neler yaşanmış, bunlar da bir takım verileri gösterir. Beklentim iki takımın futbolcularının da birbirlerine karşı, taraftara karşı saygılı olmaları. Sadece futbola odaklanmalılar. Galibiyet ya da mağlubiyet bu takımların büyüklüğünden hiçbir şey eksiltmez" dedi.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

CHRISTOPH DAUM:

1994-1996, 2001-02 yılları arasında Beşiktaş'ı, 2003-2006 ve 2009- 2010 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum, bugünkü Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesinde Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

İki takımı da şampiyon yapan Alman teknik adam, dev mücadelenin iki camia açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı ve maçın üç ihtimale açık olduğunu söyledi.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

3'ER KUPA KAZANDI

Derbinin her zaman kendine has kuralları vardır. Kulübün nerede, ligde kaçıncı sırada olduğu önemli değil. Derbi maçları sonuç açısından her zaman her skora açık, her ne kadar Fenerbahçe hafif favori konumda gibi görünse de bu onların bu maçı kazanacağı anlamına gelmiyor. Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3'er kupa kazandı.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

KOÇ VE KARTAL'IN BAŞARISI

Bu sezon İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yle en iyi lig başlangıcını yaparak, kendi rekorunu kırmasını yorumlayan Christoph Daum, "Fenerbahçe'nin sezona bu kadar iyi başlamasından mutluyum. Bu da Başkan Ali Koç ve teknik direktörün doğru kararlar verdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

İki teknik adamın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırırken derbi öncesi gelişmeler merakla takip ediliyor.

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