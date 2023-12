Mustafa Denizli ve Christoph Daum'dan derbi öncesi flaş değerlendirme!

3'ER KUPA KAZANDI Derbinin her zaman kendine has kuralları vardır. Kulübün nerede, ligde kaçıncı sırada olduğu önemli değil. Derbi maçları sonuç açısından her zaman her skora açık, her ne kadar Fenerbahçe hafif favori konumda gibi görünse de bu onların bu maçı kazanacağı anlamına gelmiyor. Daum, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3'er kupa kazandı.