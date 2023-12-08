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Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında çıkış arayan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda lider Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:52
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Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, geriye kalan 14 haftada 26 puan topladı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyetin yanı sıra birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe 37 puanla, averajla Galatasaray'ın önünde zirvede yer alıyor.

ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE SON 7 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇE'YE 4 GOL

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

HASAN ARAT'IN İLK SINAVI DERBİDE

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

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