Gerekeni yapacağız

Beşiktaş Başkanı adayı Serdal Adalı, Türkiye'deki dernekleri dolaşmaya devam ediyor. Adaylığını açıkladığı ilk günden bu yana birçok dernek ve kongre üyesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Adalı, herkesin sorduğu ilk sorunun "Ocak'ta yeni yıldızlar gelecek mi?" olduğunu söyledi. Serdal Adalı transferlerle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Birinci önceliğim, futbol takımını yukarı taşımak ve hepimizin özlediği Beşiktaş'ı geri getirmek. Devre arasında nokta transferler yapacağız. Bir stoper, bir 10 numara, bir de kanat alacağız. Ben, alacağımız oyuncunun maliyetine takılmam. Sponsorlarımız da hazır."

ÇOCUKLAR BEŞİKTAŞLI OLACAK

Serdal Adalı şöyle devam etti: "Rakipler nasıl transfer yapıyor görüyoruz. Biz de bunu çözeceğiz. Devre arasında gerekli transferleri yaparak takımı yukarı çıkarmak zorundayız. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne kalmayan bir takıma sezon sonu transfer yapmak çok zor. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Yapamayacağımız hiçbir şeyi benim ağzımdan duyamayacaksınız. Yıldız futbolcu getirdiğiniz zaman maddi olarak geri dönüşü oluyor ama işin bir de manevi geri dönüşü var. Çocukları yeniden Beşiktaşlı yapmamız lazım. Maddiyatı hallederiz ama manevi dejenerasyonu bir an önce halletmemiz lazım."

CESARETİNİZ VAR MI?

Başkan adayı Serdal Adalı, hakem kararlarına tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adalı şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş Türk futbolunun adaleti temsil eden, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan kulübüdür. İmtiyaz değil adalet ister. Adaleti kendisi için değil, herkes için ister. Bu vesileyle bu akşam (dün) oynanan maçta verilmeyen penaltı pozisyonunun takdirini kamuoyuna bırakıyor, bu pozisyonun nasıl devam ettirildiğini soruyoruz. Bir Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını yayınlamakta çok cesur davranan yetkilileri şimdi aynı şeffaflık ve cesarete davet ediyoruz."

"BEN HAYAL SATMAM"

Serdal Adalı, başkanlık yarışındaki rakibi Hasan Arat'ın projeler için "Hasan Arat fuboldaki sıkıntıyı yavaş yavaş anLamış. Projeler gösterip hayal kurdurtmak benim işim değil. Üzerinde çok isteyerek çalıştığım bir proje var. Bunu yakında tüm detaylarıyla açıklayacağım. Bu arada şu 'parmak sallama' hadisesine ciddi şekilde sinirleniyorum. TFF Başkanı Büyükekşi özür dilemezse stada almayacağım" dedi.

5. YÖNETİCİ UFUK AKÇİĞİT

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, beşinci yöneticisini de açıkladı. Daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan ve Çağatay Abraş'ın, yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklayan Adalı; Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in de listesinde yer alacağını "Ekonomi ve büyüme alanındaki tecrübesi bize çok destek olacak" diyerek duyurdu