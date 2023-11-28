Bu düzen değişecek!

Beşiktaş'ta başkanlık adaylığını açıklayan ilk isim olan Hasan Arat, Beşiktaş'ta ilk kez böyle bir süreç yaşandığını belirterek "Kongre kararı alan yönetim ısrarla istifa etmedi. Gölge başkanlık oluştu. Bizim rakibimiz kim anlayamıyorum? Ama sorun yok, hepsi gelsin" ifadesini kullandı. Arat, "Avrupa'ya sahte evrak verip Beşiktaş'ı UEFA'ya göndermeyenler plazalarda başkanı belirlemeye çalışıyorlar. Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyorlar. Beşiktaşlı buna elbet karşı çıkacak. Ben şuna eminim; Beşiktaşlı kongreye gelecek, gerekeni yapacak ve sandıkları patlatacak" yorumunu yaparak şöyle devam etti:

"TAHT KAVGALARI BAŞLADI"

"Bu kulübü idare edemeyenler giderayak gölge başkanlık yapmasınlar, gitsinler. Farkındayız, hücuma kalkmak istiyorlar ama bizim defansımız da kuvvetli. Camianın üstünde gölge yaratmasınlar. Kendilerini 'kongre ağası' diye pazarlayanlar yine ortaya çıktılar, elllerini ovuşturuyorlar. Benim trol hesabım yok, Beşiktaşlılar var. Fakat taht kavgaları başladı, ciddi planlar yapılmaya başlandı. Bazıları buraya çok para harcıyorlar, anketleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler. Bu işlere harcadıkları parayı kulübe versinler. Her gün Beşiktaş konuşuluyor."

"BENİM İLK SÖZÜM ŞEFFAFLIK"

Hasan Arat, adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren 'şeffaflık' sözü verdiğini bundan asla vazgeçmeyeceğini belirterek, "Fulya Tesisleri'ni mahvettiler. Beşiktaş buradan çok zarar etti. Sonra gidip birbirlerini akladılar. Ben tüm ilişkilerimde şeffaf olacağıma söz verdim. Camiam beni seçtiği takdirde nasıl ilişkiler kurulacağını göreceksiniz. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip, açıklayacağız. Orta vadede 1,5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Hayalleriniz olacak. Benim Beşiktaş için hayallerim var, hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım" diye konuştu.

FEYYAZ UÇAR YÖNETİMDE

3 Aralık'taki seçime sayılı günler kala başkan adayı Hasan Arat, listesine girecek bir ismi daha açıkladı. Arat'ın yönetiminde, ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle "Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu" ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar'ın da yer alacağı açıklandı. Divan Kurulu üyesi olan Uçar, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "futbol ihtisas" mezunu.