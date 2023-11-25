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Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, sezon başından bu yana sakatlıklardan başını kurtaramadı. Siyah-beyazlılarda tam 9 isim sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay kadro kurmakta oldukça zorlanırken, yaşanan sakatlıkların nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:22
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Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Eric Bailly'nin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

SAKATLIKLARIN SEBEBİ HIRVATLAR

Bu arada Beşiktaş'ta sakatlık sayısının bir ara çift hanelere çıkması ve tekrarlanan duruma gelmesi, beraberinde de "Nerede yanlış yapıldı?" sorusunu getirdi.

Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği...

Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

İkincisi ise 12 Ekim tarihinde Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric'in ağır idman programları.

Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Futbolcular da sık sık yoğun maç programında bu antrenmanları kaldıramadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Hırvat antrenörlerin, görev yaptığı yaklaşık bir aylık süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar, Umut Meraş adale sakatlıkları yaşayan isimler oldu.

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