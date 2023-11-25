Beşiktaş'ta sakatlık krizi! Nedeni ortaya çıktı

Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Eric Bailly'nin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakaryaspor ile oynanan özel maç sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Eric Bailly'nin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SAKATLIKLARIN SEBEBİ HIRVATLAR
Bu arada Beşiktaş'ta sakatlık sayısının bir ara çift hanelere çıkması ve tekrarlanan duruma gelmesi, beraberinde de "Nerede yanlış yapıldı?" sorusunu getirdi.
Geride kalan 12 haftalık periyoda bakıldığında, bunun başlıca iki sebebi olduğu görülüyor. Birincisi yoğun maç trafiği...
İkincisi ise 12 Ekim tarihinde Burak Yılmaz'ın yardımcılığına getirilen Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric'in ağır idman programları.
Futbolcular da sık sık yoğun maç programında bu antrenmanları kaldıramadıklarını dile getirdi.
Hırvat antrenörlerin, görev yaptığı yaklaşık bir aylık süreçte Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar, Umut Meraş adale sakatlıkları yaşayan isimler oldu.