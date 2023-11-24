Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde taktik çalıştı.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını, 24 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Samsun'a giderek kampa girecek.