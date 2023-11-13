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Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelede oyundan çıkan Rachid Ghezzal durumu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 17:08 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 17:12
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Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelede oyundan çıkan Rachid Ghezzal durumu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMASI:

Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum. Oynama kararını ben aldım, bu noktada sağlık ekibi veya başka kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklınığını anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını hissediyorum ama takıma faydalı olmak amacıyla oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Henüz bitmedi, geri döneceğim.

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